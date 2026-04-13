“La condizione delle strade rurali in Basilicata rappresenta una criticità non più rinviabile”. La situazione

“Così come non ci sfugge l’imbarazzate contesto di crisi politica, non possiamo rallentare su questioni concrete che attengono ad impegni che abbiamo fatto assumere da tempo al Dipartimento per le politiche agricole e che ora non possono più attendere; nelle prossime settimane deve essere il tempo della concretizzazione”.

Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“La condizione delle strade rurali in Basilicata rappresenta una criticità non più rinviabile, specialmente dopo il grave maltempo che ha colpito anche la nostra regione nelle settimane scorse.

In molte aree interne e agricole della regione, la viabilità secondaria versa in uno stato di grave deterioramento, con disagi quotidiani per cittadini e imprese e rischi concreti per la sicurezza.

Su questo tema abbiamo già più volte sollecitato azioni concrete negli ultimi mesi al Dipartimento Agricoltura e all’assessore Cicala, anche attraverso specifica richiesta di audizione in III Commissione, chiedendo di accelerarne gli interventi.

Superfluo ribadire che in Basilicata le strade rurali rappresentano infrastrutture strategiche: collegano aziende agricole, garantiscono l’accesso ai servizi e sostengono un comparto fondamentale per l’economia lucana.

È necessario non perdere più tempo e superare manutenzioni frammentate e insufficienti.

È una questione di sicurezza, di dignità dei territori e di sostegno concreto al mondo agricolo lucano”.