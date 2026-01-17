“La Cittadella del Sapere” sostiene la candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026

Il Gal Pesca “La Cittadella del Sapere” sostiene con convinzione la candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026, sottolineandone il ruolo strategico nella valorizzazione dell’identità marittima, del patrimonio ambientale e delle radici culturali dell’arco ionico lucano.

La candidatura di Policoro si inserisce in una visione di sviluppo che riconosce nel mare una risorsa strategica, capace di coniugare tradizione e innovazione, tutela degli ecosistemi, economia blu, turismo sostenibile e coesione territoriale, in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali in materia di sviluppo costiero integrato e resiliente.

“Policoro – dichiara Franco Muscolino, Presidente del Gal Pesca ‘La Cittadella del Sapere’ – presenta caratteristiche territoriali e identitarie che ne rafforzano il ruolo all’interno di un più ampio percorso di valorizzazione del sistema costiero ionico: posizione geografica strategica, rapporto storico e consolidato con il mare, patrimonio ambientale di pregio e una comunità capace di coniugare visione futura e radici culturali legate alla Magna Grecia“.

Il riconoscimento di Capitale Italiana del Mare potrebbe rappresentare una leva significativa per rafforzare i processi di sviluppo locale, favorire nuove opportunità occupazionali, sostenere l’innovazione nelle filiere della pesca e del turismo e promuovere una collaborazione sempre più efficace tra istituzioni, operatori economici e società civile.

“Sostenere questa candidatura – conclude Muscolino – si configura come un contributo a una visione condivisa di crescita sostenibile, nella quale il mare assume un ruolo centrale come elemento di identità, sviluppo e cooperazione territoriale.

Il Gal Pesca ‘La Cittadella del Sapere’ conferma la propria vicinanza a Policoro e alle comunità costiere lucane in questo percorso di valorizzazione”.