Karate, le sorelle D’Onofrio della Basilicata in finale ai campionati italiani! Complimenti

Stesso posto, stessa competizione, un anno dopo.

Il titolo di kata femminile ai campionati italiani assoluti, come fa sapere rainews, è di nuovo un affare di famiglia.

Al PalaPellicone di Ostia Lido, tempio del karate nazionale, a contendersi la vittoria saranno le sorelle di Sant’Arcangelo Terryana e Orsola D’Onofrio, che già si erano sfidate lo scorso anno.

Per Orsola, campionessa italiana U21, è la seconda finale tra i seniores. Per Terryana, si tratta della possibilità di vincere il suo quinto titolo italiano consecutivo.

L’appuntamento con la finalissima è alle 20.05.

Ad entrambe le sorelle di Sant’Arcangelo va un grosso in bocca al lupo.