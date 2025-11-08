Irsina: “Con quest’opera, attesa da troppo tempo, restuita dignità e accessibilità a un luogo caro a tutti noi”. I dettagli

“Come annunciato oggi è stata aperta al transito la strada di accesso al Cimitero Comunale con il nuovo manto stradale.

Asfaltata la rampa di accesso al “Cimitero Nuovo” e la bretella che si dirama a destra di Porta Arenacea.

Un ringraziamento sentito agli Assessori ai Lavori Pubblici Gaetano Garzone ed al Decoro Urbano Michele Mazzone, all’Ufficio Tecnico ed al Responsabile Giovanni Grasso, al Direttore dei Lavori Pietro Caivano e alla Ditta esecutrice per la velocità e l’ottimo risultato ottenuto.

Il cantiere non è ancora chiuso, verrà apposto il semaforo fisso permanente e sono previsti alcuni lavori di finitura.

Un’opera attesa da troppo tempo, che oggi restituisce dignità e accessibilità a un luogo caro a tutti noi”.

È quanto fa sapere il Sindaco di Irsina, Giuseppe Candela.