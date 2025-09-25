Intervento record all’Ospedale di Matera su una paziente di 88 anni! Complimenti all’equipe

Intervento record all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera su una donna di 88 anni sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione di una voluminosa neoplasia retroperitoneale di 50 centimetri di diametro che occupava l’intera cavità addominale.

La paziente è stata dimessa qualche giorno fa e sta bene.

A prendere in carico il particolare caso e ad eseguire il complesso intervento chirurgico è stata l’equipe diretta da Giancarlo Pacifico, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale di Matera, assistito dai medici Timurian e Calculli.

Spiega Pacifico:

“La neoformazione a causa della compressione sulle più importanti strutture vascolari e viscerali oltre a dare molto dolore determinava l’insufficienza funzionale di più apparati, ponendo a grave rischio la vita della paziente.

Un successo sanitario per il quale ringrazio tutta la mia equipe chirurgica, gli strumentisti Silvia Contuzzi e Francesco Chietera, l’anestesista presente in sala Marco Oliveto Rotondo, gli infermieri di sala operatoria Maria Bruno e Massimiliano Bianchi che hanno permesso di gestire e superare le difficoltà cardiorespiratorie che si hanno in presenza di neoplasie tanto voluminose, rese ancora più impegnative in una paziente di 88 anni con varie comorbilità.

Un ringraziamento va inoltre a tutti colleghi medici e gli infermieri del Reparto di Chirurgia che hanno seguito amorevolmente e con professionalità, la paziente durante la degenza post-operatoria”.