Inclusione, identità e comunità: Irsina continua a tracciare la strada. L’iniziativa

“Oggi, al Centro Territoriale di Istruzione Permanente di Irsina, è stata inaugurata una mostra fotografica curata da Dominga Farinola, che racconta con grande sensibilità le storie di ragazzi e ragazze arrivati in Italia – e in particolare nella nostra Irsina – da Paesi dell’Africa e non solo, dopo viaggi drammatici ma pieni di speranza”.

Così il Consigliere regionale, Nicola Massimo Morea che scrive:

“È un racconto potente di umanità, che ci ricorda cosa significa vivere in una Repubblica democratica, civile e solidale.

L’inclusione e l’uguaglianza non sono solo principi scritti nella Costituzione: ad Irsina abbiamo cercato di tradurli in azioni concrete.

Dove qualcuno ha chiuso porte, noi le abbiamo aperte.

Abbiamo creduto nella possibilità di costruire integrazione vera, mettendo a disposizione una scuola, insegnanti e personale di grande valore, capaci di accogliere e valorizzare l’esperienza di questi giovani.

I risultati ci dicono che la strada è quella giusta.

La sinergia tra amministrazione, scuola e gestori delle strutture ha costruito un modello che funziona, e che può e deve essere replicato. Non c’è da avere paura di nessuno, se non dell’incapacità di agire quando lo si può fare.

Si diventa italiani col tempo, senza rinunciare alle proprie radici, ma imparando ad amare anche quelle degli altri.

È così che si cresce, è così che si costruisce una società più forte, più bella, più giusta. La comunità lo ha capito. E la Regione è al fianco di chi porta avanti esperienze come questa”.