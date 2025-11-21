“In questo ambito i presidi ospedalieri di Matera, Policoro e Tinchi sono all’avanguardia”. I dettagli dell’incontro

Il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco ha preso parte oggi al convegno “La terapia insulinica nel diabete mellito: più di un aiuto offerto dalla tecnologia” in corso di svolgimento a Matera.

Durante il suo intervento durante il quale il DS ha portato i saluti del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, ha sottolineato il ruolo crescente della tecnologia nella gestione del diabete per migliorare la qualità di vita dei pazienti e ottimizzare gli esiti clinici.

In questo ambito, i presidi ospedalieri di Matera, Policoro e Tinchi sono all’avanguardia nelle terapie e nell’innovazione tecnologica.

Un ruolo di primo piano viene svolto dall’Unità operativa di Diabetologia Territoriale dell’ASM diretta da Pasquale Bellitti che ha messo a disposizione il proprio know how nell’organizzazione del Convegno insieme ad Antonio Di Trani.