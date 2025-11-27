ULTIME NEWS

In Basilicata via libera allo screening neonatale per diagnosticare questa malattia. La data di partenza

27 Novembre 2025

“La Basilicata ha scelto da tempo di investire in modo convinto sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce delle malattie genetiche.

Si tratta di un impegno costante che colloca la Regione tra le realtà più avanzate a livello nazionale per qualità del modello adottato e per capacità di anticipare i bisogni delle famiglie”.

Lo ha affermato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

Dopo l’introduzione in via sperimentale, nel 2023, del test molecolare per la delezione del gene responsabile dell’atrofia muscolare di tipo 1 (SMA 1), il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 9 aprile 2025, n. 18, che introduce l’obbligo dello screening neonatale per la SMA per tutti i nuovi nati e prevede la possibilità per le donne nel primo trimestre di gravidanza di accedere volontariamente al test molecolare per conoscere la propria condizione di portatrice.

Si è proceduto, quindi, a definire il protocollo per la raccolta del sangue neonatale nei cinque punti nascita della Basilicata ed è stata concordata, in un incontro tra i responsabili dei punti nascita e del laboratorio di genetica tenutosi lo scorso 24 novembre, la partenza dello screening neonatale fissata per il prossimo 2 dicembre.

Ha concluso Latronico:

“Ogni famiglia deve poter compiere scelte informate e ogni bambino deve avere accesso alle migliori opportunità di cura”.