In Basilicata tornerà freddo e neve? Ecco le previsioni per Matera nel fine settimana

Un’ampia saccatura alimentata da correnti fredde di lontana origine artica si estende dalla Scandinavia al Mediterraneo centro-occidentale, alimentando una ciclogenesi foriera di condizioni di spiccata instabilità atmosferica sull’Italia.

Nel corso del weekend l’aria fredda dalle alte latitudini europee raggiungerà le nostre regioni meridionali, inclusa la Basilicata: da sabato si aprirà, dunque, una fase dai connotati simil-invernali con occasione per rovesci a carattere sparso e intermittente e nevicate sui rilievi a partire dai 700-900 metri di quota.

Ma come sarà il tempo su Matera nel prossimo fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 2 Aprile avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 6°C.

Domenica 3 Aprile avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per domani, Sabato 2° Aprile.

