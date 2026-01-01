In Basilicata questo comune pronto ad affidarsi alla protezione della Madonna del Buon Cammino. Il programma dei festeggiamenti

Come ogni nuovo anno a Venosa il 1 gennaio si festeggia la Madonna del Buon Cammino.
L’unione autisti della Madonna del Buon Cammino invita la cittadinanza a partecipare a un momento di fede, gioia e condivisione, nel segno di un messaggio semplice ma profondo: “Anche una piccola luce può illuminare la notte più buia.”.
Questo il programma previsto la giornata del 1 gennaio 2026:
- Ore 10:00: Raduno in Via Tangorra;
- Ore 11:00: Santa Messa presso la Chiesa Concattedrale di Sant’Andrea, celebrata da Mons. Ciro Fanelli;
- Ore 12:15: Partenza del corteo verso Via Tangorra;
- Ore 12:30: Benedizione degli automezzi.
Un’occasione per iniziare il nuovo anno insieme, affidando il cammino quotidiano degli autisti e non solo alla protezione della Madonna del Buon Cammino.
Di seguito la locandina con i dettagli.