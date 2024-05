Il materano Emanuele Gaudiano ancora una volta sul podio! Complimenti

Pomeriggio ricco di emozioni, quello vissuto ieri dai tantissimi appassionati presenti a Piazza di Siena per seguire la terza, e penultima, giornata del 91° CSIO di Roma – Master d’Inzeo che ha visto due azzurri tra i protagonisti: l’appuntato Emanuele Gaudiano e Giacomo Bassi.

Come fa sapere la Federazione Italiana Sport Equestri:

“La spettacolare Sei Barriere Loro Piana è stata infatti vinta da Emanuele Gaudiano, unico a superare in sella a Jaja l’ultimo ostacolo della serie a 1 metro 95 al quarto barrage.

Già due volte vincitore nella specialità a Piazza di Siena (nel 2015 con Caspar e nel 2022 con Chalou), Gaudiano è tornato così sul gradino più alto del podio per la seconda volta in questa edizione dello CSIO romano.

Il quasi 38enne cavaliere azzurro era già andato a segno nella seconda giornata nella gara Accumulator con Joker al Galoppatoio.

Nel barrage decisivo, Gaudiano ha avuto la meglio sull’irlandese Daniel Coyle con Lena VDL che ha commesso invece un errore.

Tra gli altri italiani in evidenza anche il caporale dell’Esercito Italiano Nico Lupino, con Next Twist terzo a pari merito con gli austriaci Katharina Rhomberg, su Zarzuela Old, e Max Kuhner, su Count On Me 19, eliminati nel barrage precedente”.

Questo il commento di Gaudiano, arrivato al dodicesimo successo in carriera a Piazza di Siena:

”Dopo la precedente vittoria avevo detto che in futuro Jaja potrà diventare un cavallo da gran premio e questa gara me lo conferma.

Ha mezzi e forza, oggi ha saltato benissimo, mi spiace solo di non essermi riuscito a qualificare per il Rolex Gran Premio Roma.

I presupposti ci sono tutti, perché magari rifaccia il percorso agonistico di Caspar e Chalou: lo attendo con fiducia nei prossimi mesi”.