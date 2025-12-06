Il Distaccamento Polstrada di Policoro ha un nuovo Comandante, l’ispettore Fittipaldi. Buon lavoro

Il COISP (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia), tramite il segretario provinciale Antonio Coretti, desidera porgere i più sentiti auguri all’Ispettore Antonio Fittipaldi, che ha assunto l’incarico di nuovo Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Policoro:

“L’Ispettore Fittipaldi si è sempre distinto per l’elevata professionalità dimostrata sia nell’attività operativa su strada, come pattugliante, sia nel ruolo di Vice Comandante del Distaccamento, ricoprendo entrambi gli incarichi con competenza, dedizione e un alto livello di responsabilità.

Siamo certi che le sue capacità e la sua esperienza continueranno a rappresentare un valore aggiunto per il Distaccamento, garantendo continuità operativa e un servizio di qualità al territorio.

In tale contesto, confermiamo fin da ora la nostra piena disponibilità a collaborare con il nuovo Comandante, con il consueto spirito costruttivo che da sempre contraddistingue la nostra organizzazione, affinché l’azione della Polizia Stradale possa risultare sempre più incisiva ed efficace nell’interesse della collettività e del personale.

Cogliamo l’occasione per augurargli un proficuo e sereno lavoro, auspicando una collaborazione positiva anche sul piano sindacale e orientata al buon andamento dell’Ufficio”.