I colori dell’Istituto Fermi di Policoro hanno brillato per talento e determinazione in queste competizioni regionali. Complimenti!

Grandi emozioni e risultati straordinari per i nostri studenti nelle competizioni regionali dello scorso 9 aprile!

Tra i prati del Campo Scuola di Potenza e le scacchiere del “Trofeo Scacchi Scuola”, i colori dell’Istituto Fermi hanno brillato per talento e determinazione.

CORSA CAMPESTRE – GIOCHI DELLA GIOVENTÙ; i nostri atleti hanno dominato il percorso nelle finali regionali, portando a casa piazzamenti d’eccellenza:

• PRIMO POSTO: Un immenso Vincenzo Gravinese (1ª CT), Campione Regionale nella 1ª Categoria Maschile!

• SECONDO POSTO: Una grintosa Carla La Carpia (3ª A), che sale sul podio nella 2ª Categoria Femminile.

• ECCELLENTI PIAZZAMENTI: Un applauso a Giovanni D’Oronzio e Angela D’Amico (1ª TRED), entrambi quarti classificati nelle rispettive categorie, e a Celano (5ª AA) per l’ottimo quinto posto.

Dalla Scuola:

“Un ringraziamento speciale ai docenti Scialpi e D’Argenio per aver guidato e motivato la squadra sul campo!

TROFEO SCACCHI SCUOLA

Non solo atletica! Nello stesso giorno, i nostri “re e regine” della strategia sono scesi in campo per il progetto “Trofeo Scacchi Scuola”, dimostrando concentrazione e grande spirito sportivo.

Un plauso a tutti i partecipanti e ai docenti Nardone e Vetere che hanno seguito i ragazzi in questa sfida intellettuale.

Complimenti a tutti i nostri alunni: siete l’orgoglio del Fermi! Continuate a correre (e a pensare) forte!”.