Grassano ottiene un finanziamento di 40000 euro! Ecco i lavori previsti

“Cari amici,

con molta soddisfazione vi comunichiamo una bellissima notizia per la nostra comunità.

Stamattina ho infatti firmato il Decreto relativo alla misura 7.6, con la quale Grassano ottiene un finanziamento di 40000 € che serviranno per il rifacimento della facciata di Palazzo Materi e per il restauro della fontana in zona Cimitero.

È bello raccogliere i frutti del lavoro svolto in questi mesi, soprattutto grazie all’impegno dell’ufficio tecnico del nostro comune, che nonostante la mole di lavoro e le varie ‘corse contro il tempo’, riesce sempre a dare il massimo per il bene della nostra comunità”.

Così annuncia il sindaco di Grassano, Filippo Luberto.a

