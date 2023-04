Grande attesa a Matera per questa corsa nell’incantevole e incontaminato Parco della Murgia Materana! Ecco i dettagli

Il settore di attività Uisp Atletica ha ufficialmente presentato il calendario delle attività relativo al campionato “Trail al Sud 2023”.

Il calendario avrà inizio nella giornata del 23 aprile ad Avigliano (Potenza) e comprenderà 5 tappe fino all’appuntamento finale in programma il 24 settembre a Matera.

Il circuito è organizzato dal Comitato Uisp Regionale di Basilicata, insieme alle associazioni affiliate “Outdoor Club Avigliano”, “Asd Picerno Run”, “Asd Atletica Amatori Tursi”, “Acsd La Bottega delle Emozioni” e “Asd Athlos Matera”.

L’obiettivo è quello di promuovere questa disciplina nel territorio regionale.

Il Trail, da sempre, è una delle specialità di punta della Uisp per via della sua caratterizzazione legata all’ambiente, al rispetto della natura e all’attività all’area aperta.

Dunque si parte il 23 con l’”Avigliano Trail” su un percorso di 16 km.

Il 3 e 4 giugno l’appuntamento è in programma a Picerno (Potenza) con la “Ultralifoj” con un triplo circuito da 23, 50 e 100 km.

A Tursi (Matera), invece, il 9 luglio si terrà il “Trail del Santissimo” con un sentiero da 11 km.

Penultima tappa il 10 settembre presso i laghi di Monticchio (Potenza) con la “Vulture Trail” che si estende sul tracciato da 18 km.

La stagione si concluderà nella città dei Sassi e, in particolare, nel parco della Murgia Materana con il “Murgia Trail” con gli ultimi 15 km del calendario stagionale.

Così Emilio Pagnotta, presidente “Outdoor Club Avigliano”, con cui il settore Uisp condivide l’organizzazione della prima tappa stagionale.

“Sarà una fantastica giornata di sport con la nostra corsa in montagna.

Per noi è la seconda edizione.

Ci saranno 700 metri di dislivello positivo con partenza da Avigliano centro.

Attraverseremo le vie cittadine antiche verso il monte Caruso, che è la nostra montagna più alta.

L’evento sarà impreziosito anche da attività di promozione sportiva per grandi e piccini, oltre a un momento riservato ai ‘Kids’, bambini dai 5 ai 12, suddivisi in tre categorie, con tre percorsi differenti nel centro“.

Per il responsabile del settore Atletica Uisp Basilicata, Adriano Lamacchia:

“Con il crescere dell’interesse del Trail in Basilicata, il Comitato regionale UISP settore Atletica si fa promotore di un proprio circuito di cinque tappe, ognuna con una sua peculiarità.

L’idea di base è quella di proporre delle gare di Trail accessibili a tutti, la corsa non deve essere contro il tempo ma deve avvicinare le persone al territorio e al rispetto dell’ambiente.

Le nuove manifestazioni sportive saranno in perfetto abbinamento fra sport e agonismo (non troppo esasperato come nello stile trail), tutela, educazione ambientale e promozione del territorio.

Diventano quindi cinque le gare incluse nel calendario Trail 2023, con la direzione di Uisp Basilicata”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

