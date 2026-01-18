Gli spagnoli Valentín e Miguel entusiasti della realtà dell’IIS Bernalda! I progetti futuri

L’IIS Bernalda ha avuto il piacere di accogliere Valentín e Miguel, docenti dell’Istituto Alto Turia di Valencia (Spagna), in visita alla nostra scuola nell’ambito del progetto Erasmus+.

Durante il loro soggiorno, i due docenti hanno avuto modo di conoscere da vicino l’Istituto, incontrando studenti e insegnanti con i quali prenderà vita un significativo scambio culturale.

La visita, come fa sapere l’Istituto:

“ha interessato non solo gli spazi scolastici e le attività didattiche, ma anche l’organizzazione complessiva della scuola, compresa la fondamentale dimensione amministrativo-contabile.

Valentín e Miguel si sono detti entusiasti della realtà dell’IIS Bernalda, che hanno descritto come una scuola accogliente, attenta alla crescita culturale e umana dei ragazzi, aperta al territorio e fortemente orientata al benessere della comunità scolastica.

Un sentito grazie a tutte le persone che, con impegno, professionalità e spirito di collaborazione, stanno rendendo possibile la realizzazione del progetto Erasmus con l’Istituto Alto Turia di Valencia.

Un ringraziamento particolare al Dirigente Scolastico Giosuè Ferruzzi, alla DSGA Chiara Maranghino, alle professoresse Imma Gallitelli, Loredana Russo, Rosalba Putignano, Francesca De Pace, Domenica Mormando (della sede di Ferrandina), al prof. Alex Leone e a tutto il personale ATA, che stanno lavorando con grande dedizione e sinergia, contribuendo in modo concreto e proficuo al successo dell’iniziativa.

Grazie anche a tutti coloro che hanno accolto con un garbato sorriso i docenti spagnoli Valentín e Miguel, facendo sentire la nostra scuola un luogo aperto, ospitale e ricco di umanità.

Il progetto Erasmus è il frutto di un lavoro di squadra che valorizza competenze, relazioni e visione europea.

Insieme, continuiamo a costruire opportunità di crescita e confronto per tutta la nostra comunità scolastica.

Ora non ci resta che aspettarli di nuovo, insieme ai loro studenti, per vivere una nuova ed entusiasmante esperienza di confronto, condivisione e crescita reciproca”.