Finesettimana fuori porta? Ecco il meteo a portata di click su Matera

Prosegue il valzer di perturbazioni in rapida successione sul Mediterraneo: un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su tra Molise, Puglia e Basilicata è atteso in questi primi giorni dell’anno.
Precipitazioni che nel weekend tenderanno a concentrarsi fra Lucania ed alta Puglia, ma che durante l’Epifania potranno estendersi anche alle rimanenti regioni meridionali.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 3 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 8°C.
Invece, Domenica 4 Gennaio avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.