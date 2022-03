Di Ioia aderisce al Gruppo Basilicata Positiva Bardi Presidente. I dettagli

Sostiene il consigliere Daniele Giorgio Di Ioia del Gruppo Basilicata Positiva Bardi Presidente:

“È il momento della responsabilità, ma soprattutto del senso civico e istituzionale.

È l’ora di dimostrare ai lucani che esiste una classe politica e dirigente che è in grado di dare risposte e trovare soluzione ai numerosi problemi che attanagliano il tessuto economico, produttivo e sociale della nostra regione.

Quello che sta accadendo nel mondo comporterà problematiche rispetto alle quali ognuno di noi deve sottoporsi ad un esame di coscienza e ad una analisi critica e, prima di pensare alle proprie legittime ragioni, comprendere le altrui sofferenze e ripiegarsi ad operare solo e soltanto per il motivo per il quale siamo stati eletti e chiamati in questa istituzione: la risoluzione di piccoli e grandi problemi e la pianificazione del futuro, mettendo da parte egoismo, personalismo, astio, rancore e competizione, che in questo momento storico non credo sia né opportuno né funzionale, né tanto meno comprensibile.

La regione Basilicata e i lucani esigono solo una cosa: risposte.

A tal proposito, non è mia intenzione alimentare ulteriori tensioni all’interno del Consiglio regionale andando a costituire un ulteriore gruppo politico/partitico.

In tal senso, dopo un’attenta riflessione, ho deciso di aderire al Gruppo consiliare Basilicata Positiva Bardi Presidente, che ritengo essere un gruppo di maggioranza al di sopra delle parti.

In futuro, quando ne sono certo, gli animi di tutti si saranno rasserenati e il quadro politico sarà più chiaro, deciderò se aderire o meno ad un gruppo politico.

Per ora l’unica cosa che mi interessa è il bene della Basilicata e dei lucani, e farò di tutto per non lasciare la nostra regione senza una guida, in balia della tempesta, in condizione di irresponsabile immobilismo, che non possiamo e non dobbiamo permettere, al fine di non mettere in difficoltà, ulteriormente, i nostri imprenditori e impoverire drammaticamente la nostra regione“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)