Coronavirus Matera: esauriti i posti letto in ospedale, pazienti trasferiti a Stigliano. Ecco cosa sta succedendo

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Matera, Annese, ha comunicato l’esaurimento dei posti per i malati Covid all’ospedale Madonna delle Grazie.

Nell’attesa di ulteriori 36 posti di pneumologia Covid e di un’eventuale apertura dell’ospedale del Qatar, è l’ospedale di Stigliano (MT), con i suoi 14 posti attrezzati per i pazienti in via di guarigione, a supportare Matera e Potenza: 5 posti letto sono già stati occupati con 2 trasferimenti dal Madonna delle Grazie e 3 dal San Carlo.

Pare, inoltre, che dal 16 Novembre saranno attivati altri 16 posti residenziali, rivolti agli asintomatici positivi che non possono effettuare la quarantena a casa.

Anche il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, conferma:

“Nel giro di qualche settimana, anche meno, spero si possano individuare delle strutture che possano ospitare gli asintomatici“.

