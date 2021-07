Sono 5.140 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, dato stabile rispetto a ieri (5.143), con 258.929 tamponi, 21 mila in più.

Il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2%.

I decessi sono 5 (ieri 17), per un totale di 127.942 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive sono 17 in più (ieri -3), con 21 ingressi del giorno, e salgono a 172.

In area medica i ricoveri sono 36 in più (ieri +70), 1.340 in tutto.a

