Coronavirus Basilicata: positivo anche questo Sindaco

Ancora un primo cittadino positivo in Basilicata.

Tra i nuovi casi di Covid-19 registrati nei giorni scorsi a Castelluccio Inferiore (PZ) c’è anche il sindaco Paolo Campanella.

Queste le sue parole:

“Come ho sempre detto il virus non guarda in faccia a nessuno: starò a casa, osserverò la quarantena in attesa che questo brutto momento passi per me e per tutte le persone che al momento sono affette da Covid-19.

Spero che il picco di questa ondata che sta interessando Castelluccio sia già stato superato e che presto potremo avviarci verso la guarigione totale.

Ho ricevuto tanta vicinanza e sono grato a tutti.

Resto operativo insieme ai dipendenti comunali ai quali va un apprezzamento speciale per la loro abnegazione e per il loro senso di responsabilità.

Un grazie di cuore a tutti i concittadini: state attenti e siate responsabili”.

