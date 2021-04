Coronavirus Basilicata: gli studenti chiedono un monitoraggio continuo su modello di Toscana ed Emilia Romagna! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Unione degli studenti Basilicata relativo alla lettera inviata questa mattina alle autorità locali per richiedere l’istituzione di un’unità di monitoraggio continuo del contagio da Covid-19 nelle scuole lucane:

“A seguito della decisione del governo nazionale di tornare a svolgere l’attività didattica in presenza da un minimo del 50% dell’utenza nelle zone rosse e del 70 % nelle zone gialle e arancioni, fino ad un massimo del 75% dell’utenza nelle zone rosse e del 100% nelle zone gialle e arancioni, l’UNIONE DEGLI STUDENTI BASILICATA ha inviato in data 22/04 una lettera:

all’assessore alla salute della Regione Basilicata;

all’assessore all’istruzione della Regione Basilicata;

ai due prefetti delle province di Potenza e Matera;

al direttore generale della ASP Basilicata;

al garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Basilicata;

per conoscenza, al presidente della giunta regionale della Basilicata.

Nella stessa si chiede che sia istituita in tutte le scuole superiori della Regione Basilicata un’unità di monitoraggio continuo dell’evoluzione del contagio da Covid-19 tramite attività periodiche di screening, secondo il modello già proposto nelle regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Non bastano infatti singole campagne di screening prima del rientro in presenza per far sì che quest’ultimo avvenga in sicurezza e sia duraturo, ma è essenziale in particolare un’unità di monitoraggio continuo della situazione.

Ad oggi però, la maggior parte delle scuole superiori lucane non dispone di questa risorsa.

Perciò è fondamentale che gli organi di competenza si adoperino quanto prima per porre rimedio a questa carenza”.

