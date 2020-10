Notizie confortanti dall’Unione Europea di cui si fa portavoce il presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyn con un videomessaggio su Twitter:

“Per rallentare il virus dobbiamo condurre test il più possibile.

Oggi mobilitiamo 100 milioni di euro dai fondi Ue, per acquistare tra 15 e 22 milioni di kit per il test rapido dell’antigene, per i Paesi dell’Ue.

Stiamo lanciando anche un appalto congiunto per questi test”.

