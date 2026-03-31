Confindustria Basilicata: D’Alema designato alla Presidenza. Ecco i dettagli

“La designazione all’unanimità di Francesco D’Alema alla presidenza di Confindustria Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è una notizia che accogliamo con estremo favore.

Parliamo di una figura che incarna perfettamente il connubio tra competenza tecnica, solidità imprenditoriale e una spiccata sensibilità sociale.

A lui va il mio più caloroso ‘in bocca al lupo’ per una sfida tanto stimolante quanto delicata per il futuro del nostro tessuto produttivo”.

Così il capogruppo di Orgoglio Lucano – Italia Viva in Consiglio regionale Mario Polese, che sottolinea:

“D’Alema vanta un curriculum di assoluto rilievo, dalle radici nel Gruppo Giovani all’esperienza maturata in settori strategici come l’ambiente, l’energia e il turismo.

La sua guida, nel segno della continuità, rappresenta una garanzia per le imprese lucane che chiedono stabilità e, al contempo, capacità di innovare.

Sono certo che il suo carisma e la sua attitudine al dialogo sapranno rafforzare ulteriormente il ruolo di Confindustria come attore protagonista dello sviluppo regionale”.

Contestualmente, Polese rivolge un ringraziamento al presidente uscente:

“Un plauso sincero va a Francesco Somma per l’infaticabile lavoro svolto in questi anni.

Somma ha guidato la confederazione fungendo spesso da bussola autorevole in momenti economici complessi.

Come forza politica confermiamo la nostra piena disponibilità a un confronto aperto e costruttivo con il presidente designato e la sua futura squadra.

La Basilicata ha bisogno di una sinergia forte tra politica e impresa per trasformare le sfide del futuro in opportunità reali di ricchezza e occupazione per i nostri giovani”.