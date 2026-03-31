Basilicata: dopo aver lasciato il Pd, Cifarelli passa al Gruppo misto. Le sue parole

“Ho aderito al Gruppo Misto in Regione, scelta di chiarezza e responsabilità

Stamattina ho comunicato al Presidente del Consiglio regionale la volontà di confluire nel Gruppo Misto.

È una decisione naturale dopo aver lasciato il Partito Democratico, che nasce dall’esigenza di ristabilire chiarezza politica e coerenza rispetto al mandato ricevuto dai cittadini.

Nell’ultimo anno e mezzo si era determinata una distanza sempre più evidente tra il mio percorso politico e la linea assunta dal PD di Basilicata, nonostante in questi due anni della XII Legislatura regionale abbia lavorato in piena sintonia con il Capogruppo del PD Piero Lacorazza.

Ed ho apprezzato il suo tentativo, e lo ringrazio per questo, di aprire una riflessione politica seria sullo stato del partito in Basilicata.

Ritengo però che questa fase imponga di affrontare con chiarezza e senza ambiguità i nodi politici che abbiamo di fronte, lasciando al confronto interno profondità e capacità di indicare una direzione riconoscibile.

Non si tratta di una scelta contro qualcuno, ma della volontà di recuperare autonomia di giudizio e libertà di iniziativa, condizioni indispensabili per svolgere pienamente il ruolo di rappresentanza istituzionale.

In questa nuova fase continuerò a lavorare con senso delle istituzioni, in Consiglio regionale e sui territori, e proverò a dare un contributo al dibattito pubblico per la costruzione di un centrosinistra di governo per vincere le prossime elezioni, mantenendo come unico riferimento l’interesse della Basilicata e dei cittadini”.

È quanto fa sapere il consigliere regionale Cifarelli.