Nel Metapontino insicurezza crescente e carenza di forze dell’ordine: “È il momento di agire”. L’appello

La UGL Matera, per voce del Segretario Provinciale Pino Giordano, interviene con determinazione in merito ai gravi episodi criminosi che hanno colpito nelle ultime ore diverse farmacie del Metapontino, esprimendo piena solidarietà ai titolari e agli operatori coinvolti e denunciando ancora una volta la drammatica carenza di personale nelle forze dell’ordine.

Dichiara Giordano:

“Esprimo massima vicinanza e solidarietà ai titolari e agli operatori delle farmacie del Metapontino vittime di una preoccupante sequenza di furti che ha interessato più territori.

Parliamo di episodi gravi che colpiscono non solo attività economiche, ma presìdi fondamentali per la salute dei cittadini e per l’equilibrio sociale delle comunità locali.

Le farmacie rappresentano infatti un punto di riferimento essenziale, colpire una farmacia significa indebolire un presidio di prossimità che ogni giorno garantisce assistenza, prevenzione e supporto continuo ai cittadini”.

La UGL Matera richiama con forza l’attenzione sulla crescente percezione di insicurezza che si sta diffondendo tra i cittadini, aggravata dalla cronica carenza di organico nelle forze dell’ordine:

“Gli uomini e le donne in divisa operano con straordinario senso del dovere, ma in condizioni sempre più difficili e con numeri insufficienti rispetto alle reali esigenze del territorio.

A loro va il nostro plauso e la nostra totale solidarietà: in pochi, lavorano incessantemente per garantire sicurezza e legalità“.

Non manca una riflessione critica su interventi annunciati ma ancora fermi:

“Ci chiediamo che fine abbia fatto l’annunciata apertura della nuova caserma dei Carabinieri di Scanzano Jonico.

Si tratta di un’opera strategica per il controllo del territorio e per il rafforzamento della presenza dello Stato in un’area particolarmente esposta. I ritardi e le incertezze su questo fronte sono inaccettabili”.

La UGL Matera lancia quindi un appello forte alle istituzioni: “La gente ha bisogno di tranquillità, sicurezza e fiducia nelle istituzioni.

Quando queste certezze vengono meno si rischia di alimentare un clima pericoloso, in cui qualcuno potrebbe essere tentato da forme di ‘giustizia fai da te’, che vanno assolutamente evitate ma che trovano terreno fertile nell’assenza dello Stato”.

Per questo, la segreteria provinciale chiede interventi immediati e concreti: potenziamento degli organici, maggiori risorse, accelerazione sui presìdi promessi e una strategia chiara per contrastare i fenomeni criminosi:

“È il momento di agire per restituire serenità ai cittadini e garantire condizioni di sicurezza adeguate. Il territorio non può più aspettare”.