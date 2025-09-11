Colobraro, vasto incendio: sopralluogo della Regione per avviare interventi immediati. I dettagli

Nei giorni a cavallo di Ferragosto, il territorio regionale è stato duramente colpito da eventi calamitosi.

Mentre alcune zone erano severamente colpite da incendi boschivi, altre subivano le conseguenze di improvvisi e violenti nubifragi.

Entrambi gli eventi hanno aggravato l’instabilità dei versanti, accentuando criticità preesistenti.

Su richiesta delle Amministrazioni comunali, i funzionari tecnici dell’ufficio Protezione Civile, dell’ufficio Difesa del Suolo hanno immediatamente effettuato sopralluoghi per accertare le condizioni di stabilità e definire gli interventi più urgenti.

In particolare, le ispezioni si sono concentrate a Colobraro, dove un vasto incendio ha interessato il territorio a ridosso dell’abitato e di importanti vie di comunicazione e a Genzano di Lucania, dove un nubifragio ha reso instabile il versante di Vallone dei Greci, un’area già segnata in passato da un grave evento franoso.

Nel corso del sopralluogo, con le amministrazioni locali sono state concordate procedure per avviare interventi immediati, come stralci funzionali di più ampi progetti di consolidamento del territorio.

Conclude l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile:

“La sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio sono una priorità assoluta per questo Assessorato e per l’intero Dipartimento.

Voglio ringraziare i nostri tecnici per la prontezza con cui sono intervenuti.

La stretta sinergia con i sindaci è fondamentale e garantisco fin da ora che l’attenzione resterà massima.

Assicureremo tutto il supporto necessario non solo per superare questa fase critica, ma anche per programmare interventi strutturali che aumentino la resilienza della Basilicata di fronte alle sfide future”.