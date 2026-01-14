CNA Matera sostiene Policoro Capitale Italiana del Mare 2026: economia blu, legalità e sviluppo sostenibile al centro della proposta

CNA Matera annuncia la propria adesione alla Manifestazione di Interesse a sostegno della candidatura del Comune di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026, presentata in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia.

La proposta, dal titolo “Cultura del Mare, Economia Blu e Lavoro: Rotte di Legalità e Sviluppo per Policoro Capitale del Mare 2026”, mette al centro una visione integrata del mare come sistema culturale, economico e produttivo capace di generare identità, sviluppo sostenibile e occupazione qualificata.

Per CNA Matera, l’adesione a questa iniziativa rappresenta una scelta coerente con l’impegno quotidiano a favore dell’auto imprenditorialità, delle micro, piccole e medie imprese e delle filiere produttive legate all’economia del mare: dalla pesca alla nautica, dal turismo costiero ai servizi, dall’artigianato all’innovazione sostenibile.

Elemento qualificante della proposta è la Barca della Legalità – Motoveliero Francesco, simbolo di riscatto e responsabilità, che diventa piattaforma di incontro tra imprese, istituzioni e comunità locali, nonché spazio di racconto delle buone pratiche produttive e del lavoro dignitoso legato al mare.

“Crediamo che il mare non sia solo una risorsa naturale o turistica, ma un vero motore di economia reale e di futuro per i giovani – dichiara CNA Matera –. La candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026 è un’occasione importante per valorizzare competenze, imprese e territori, costruendo una narrazione positiva del lavoro marittimo fondata su legalità, qualità e sostenibilità”.

CNA Matera conferma la propria disponibilità a partecipare attivamente al partenariato pubblico–privato e alla programmazione delle attività previste nel dossier di candidatura, contribuendo con il proprio patrimonio di competenze, relazioni e rappresentanza del mondo produttivo.