Bravissimi i materani che trovano un portafoglio di una turista americana e uno contenente 1000 euro e li consegnano alla Polizia! Ecco come è andata

La Polizia di Stato elogia il senso civico dei materani: gli episodi che seguono rappresentano una testimonianza dell’importanza della collaborazione tra cittadini e Istituzioni.

Piccola disavventura a lieto fine per una turista americana che, in vacanza a Matera, prossima alla ripartenza, si accorgeva di aver smarrito la borsa, contenente le carte di credito ed il passaporto.

Fortunatamente, l’esercente di un’attività ubicata in questo centro storico, rinvenuta la borsetta, la consegnava ai poliziotti di servizio in Questura.

La donna, quindi, veniva subito rintracciata telefonicamente, potendo così ritornare in possesso delle proprie cose, giusto in tempo per salire sull’aereo di rientro negli USA.

Un cittadino materano, accortosi di aver dimenticato, all’interno di un bar del centro città, il borsello contenente 1000 euro in contanti, chiavi di casa e documenti personali, si recava negli Uffici della Questura per fare la relativa denuncia.

Mentre era ancora negli Uffici di Polizia, l’uomo riceveva la telefonata di una signora che lo avvertiva di avere ritrovato il borsello e, pertanto, poco dopo, rientrava in possesso del tutto.