Bonus fino a 11mila euro per chi rottama l’auto a benzina o diesel e compra un’elettrica: ecco quello che c’è da sapere

Buone notizie per le tasche di chi deve cambiare l’auto.

È in arrivo come fa sapere today un nuovo bonus rottamazione: c’è un “tesoretto” di quasi 600 milioni di euro e il contributo per il singolo può arrivare anche a undicimila euro.

Non tutti però potranno usufruirne. Vediamo insieme cosa è stato deciso finora.

Fondi Ue per quasi 600 milioni di euro – 597 la cifra esatta – che erano destinati a investimenti per la rete di ricarica elettrica sono stati dirottati sulla rottamazione auto.

La novità è contenuta nel documento relativo alla revisione del Pnrr approvato dalla cabina di regia sul piano di aiuti europei.

Lo scopo è quello di spingere i privati a liberarsi dei mezzi con motore termico per acquistare quelli a zero emissioni.

Nel testo si parla di “un nuovo programma di rottamazione e rinnovo del parco veicolare che promuove la sostituzione di veicoli a combustione interna con veicoli a zero emissioni, con incentivi più vantaggiosi per le fasce di reddito più basse”.

Nella revisione del Pnrr c’è anche la riallocazione di 640 milioni di euro dall’idrogeno nell’industria del biometano.

“L’incremento degli investimenti per l’implementazione degli impianti di biometano per lo sviluppo dell’economia circolare dei rifiuti e per incentivare il futuro della mobilità attraverso le automobili a basso impatto ambientale”, si legge nella revisione tecnica, ha “un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, senza incidere sulla dotazione complessiva del Piano”.

La revisione prevede anche una “rimodulazione degli investimenti ferroviari per il potenziamento di tratte strategiche, modificate per cause di forza maggiore e sostituite con tratte che verranno concluse entro giugno 2026″.

Nel nuovo bonus rottamazione, secondo la bozza, rientreranno i privati che si sbarazzeranno dell’auto termica per acquistarne una elettrica nuova e di categoria M1 (fino a 8 posti a sedere) ma anche le microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali per trasporto merci (categoria N1 e N2) sempre a emissioni zero.

È bene ricordare che la cabina di regia ha approvato la proposta di revisione tecnica del Pnrr, adesso dovrà essere sottoposta all’esame del Parlamento e della Commissione europea.

La chiave per l’accesso al bonus è nell’Isee, L’agevolazione è maggiore per le “fasce di reddito più basse”.

Quindi significa che a un reddito minore corrisponde un bonus dal valore più alto. Il contributo sarà di 11 mila euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro e di 9 mila euro tra 30 e 40 mila euro.

Per le microimprese, il bonus è fissato — salvo modifiche — al 30% del valore del veicolo elettrico, con un limite di 20 mila euro.

Il bonus, inoltre, si concentrerà nelle aree urbane più inquinate. La scadenza è fissata al 30 giugno 2026.