Bernalda: è ufficialmente aperto questo Centro per persone con fragilità. L’annuncio

Con grande orgoglio e profonda soddisfazione, l’Amministrazione Comunale di Bernalda comunica che:

“è ufficialmente aperto il Centro Diurno Comunale, ospitato presso la struttura della Domus dei Padri Trinitari.

Il centro è pronto ad accogliere 15 persone con disabilità di età conpresa tra i 18 e i 64 anni fuori dai percorsi scolastici, offrendo loro un luogo sicuro, accogliente e stimolante, dove poter vivere momenti di socialità, crescita e inclusione.

Questa iniziativa rappresenta molto più di un servizio socio-assistenziale: è il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, famiglie, operatori e territorio ed è una risposta concreta e tangibile al bisogno di cura, attenzione e partecipazione per i nostri giovani, soprattutto quelli con fragilità.

Ringraziamo la Regione Basilicata, l’Ambito socio-territoriale N. 7 “Bradanica Medio Basento” e tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo: i Padri Trinitari per la disponibilità e l’accoglienza nella loro struttura, gli operatori socio-educativi, le famiglie coinvolte e tutti i partner istituzionali che hanno collaborato attivamente”.