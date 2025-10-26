Meteo Matera: tempo ancora inaffidabile, tra nuvole e schiarite. Ecco le previsioni

Tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia meridionale, apportando precipitazioni più frequenti e abbondanti sui versanti tirrenici, sui settori centro-occidentali del Molise e sulla Basilicata tirrenica.
Condizioni di generale variabilità atmosferica sulla Puglia e sui settori ionici lucani con frequente alternanza tra schiarite e annuvolamenti.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 27 Ottobre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 12°C.
Invece, Martedì 28 Ottobre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 12°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.