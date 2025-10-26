Scanzano Jonico: occhio alle truffe! Ecco l’incontro per riconoscere ed evitare le trappole più comuni

A Scanzano Jonico Martedì pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, presso il Salone delle Feste del Palazzo Baronale, il Sindaco Pasquale Cariello con l’assessore Vincenza Natale, vi aspettano per parlare di truffe ai danni degli anziani.
Lo annuncia il Comune che precisa:
“Una piaga che si sta diffondendo molto rapidamente e che necessita di alcune attenzioni per poter essere contrastata ed evitata.
Grazie alla testimonianza di chi ha subito la truffa e con il supporto della compagnia dei Carabinieri di Policoro, sarà possibile capire come vengono strutturate ma anche rivolgere domande specifiche per avere maggiore chiarezza.
Non mancate, la conoscenza apre gli occhi ed aiuta ad evitare il peggio”.
Di seguito la locandina con i dettagli.