Bernalda, conclusi i lavori di ristrutturazione e adeguamento della palestra. Questi gli interventi

L’Amministrazione Comunale di Bernalda è lieta di annunciare la conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento della palestra di Via Marconi, realizzati grazie a un finanziamento PNRR pari a € 649.000,00.

L’intervento ha riguardato:

l’adeguamento sismico della struttura

la messa a norma di tutti gli impianti,

l’installazione di una pompa di calore elettrica

la riqualificazione completa dei locali interrati.

Grazie a questi lavori, la comunità dispone oggi di una palestra polivalente moderna, sicura e funzionale, capace di accogliere al meglio studenti e sportivi.

La struttura sarà infatti a disposizione della scuola nelle ore mattutine e delle associazioni sportive nel pomeriggio.

La scuola e le associazioni del territorio potranno finalmente disporre di un luogo adeguato e pensato per la crescita dei ragazzi e per la vita della comunità.

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza della Dirigente scolastica, delle insegnanti e delle classi del plesso di Via Marconi, del parroco e delle associazioni sportive del territorio.

Con questo intervento, l’Amministrazione conferma il proprio impegno a donare alla comunità spazi comuni rinnovati e pienamente fruibili, mettendo al centro la qualità della vita dei cittadini.

La palestra di Via Marconi diventa così un luogo di condivisione a disposizione di bambini, famiglie, studenti e sportivi, simbolo di crescita, socialità e coesione.