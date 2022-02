Bernalda: Carabinieri di Pisticci arrestano giovane! Ecco cosa hanno scoperto

Nel tardo pomeriggio del 31 gennaio, a Bernalda, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nel territorio della costa jonica, hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, di nazionalità romena, residente nel Comune di Bernalda da diversi anni e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile non è sfuggito un anomalo e frequente andirivieni di soggetti, noti come abituali assuntori di sostanze stupefacenti, dall’abitazione dell’uomo nel centro del paese di Bernalda.

Un’adeguata attività di osservazione ha consentito ai militari di scegliere il momento giusto per accedere all’abitazione dell’uomo e permettere il recupero della sostanza stupefacente.

I Carabinieri lo hanno infatti trovato in possesso di 2 dosi di hashish occultate negli abiti mentre a casa hanno rivenuto altri 165 grammi di hashish, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Alla luce di quanto scoperto, il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la casa circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria materana.

Questo episodio segue, in ordine di tempo, quello registrato a luglio scorso sempre nel centro cittadino di Bernalda, che aveva visto i Carabinieri procedere all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di un 41enne del posto, trovato in possesso di ben 13 dosi preconfezionate di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, nascoste dentro un mobile del bagno, unitamente a 5 grammi di mannite, sostanza da taglio, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale per il confezionamento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)