Bernalda, al via la sostituzione dei contatori! Ecco l’avviso del Sindaco per evitare truffe

A partire da lunedì 22 Settembre 2025 Acquedotto Lucano S.p.A. (AQL) avvierà, su tutto il territorio comunale di Bernalda, la sostituzione dei contatori idrici con nuovi modelli “smart”, con i quali sarà possibile avere una lettura a distanza in tempo reale, maggiore precisione nei consumi e nella fatturazione oltre alla rilevazione automatica di perdite o anomalie.
I lavori saranno interamente a carico di AQL e non comporteranno alcun costo per gli utenti.
Il personale incaricato dovrà accedere al punto di installazione per la sostituzione.
Come fa sapere l’Amministrazione:
“Ogni operatore autorizzato sarà munito di tesserino di riconoscimento.
Per la sicurezza dei cittadini, AQL ha pubblicato l’elenco completo con foto e nominativi di tutti gli operatori autorizzati ad eseguire i lavori.
Consultare qui l’elenco degli operatori autorizzati
https://www.acquedottolucano.it/personale-autorizzato…
Prima di consentire l’accesso, verificare sempre identità e tesserino confrontandoli con i nominativi e le foto presenti nel link ufficiale oppure chiamando il numero verde dedicato 800 99 22 92.
Un operatore vi confermerà l’identità del personale autorizzato.
Invitiamo i cittadini a collaborare con il personale di AQL, agevolando l’accesso ai contatori e rispettando le indicazioni fornite.
La collaborazione di ognuno è essenziale per garantire un intervento rapido, sicuro ed efficace a beneficio dell’intera comunità.
Tutti siamo chiamati ad aiutare anziani, persone sole o in difficoltà a identificare correttamente gli operatori:
• accompagnandoli, se possibile, al momento dell’intervento;
• effettuando per loro la telefonata di verifica al Numero Verde 800 99 22 92 così da accertare l’autorizzazione del personale.
Questo intervento rappresenta un passo importante verso una gestione più moderna, efficiente e sostenibile delle risorse idriche, con vantaggi concreti per ogni cittadino e per l’ambiente.
La partecipazione attiva della comunità contribuirà a rendere Bernalda un esempio di innovazione e tutela dell’acqua.
Informazioni sul progetto Approfondimenti sul “Contatore Smart” sono disponibili qui https://www.acquedottolucano.it/il-contatore-smart-di…”.