Basilicata, un minuto di silenzio in Consiglio regionale in ricordo di questi eventi drammatici del Novecento: ecco i dettagli

Si è riunito oggi il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto dalla vicepresidente Maddalena Fazzari.

In apertura di seduta è intervenuto il consigliere Lacorazza (Pd), che ha richiamato l’attenzione sulla ricorrenza del Giorno del Ricordo ed ha espresso solidarietà all’assessore alle Infrastrutture, Pepe, per gli attacchi ricevuti.

Al di là della dialettica politica, Lacorazza ha sottolineato l’importanza del rispetto nei confronti dell’interlocutore, anche sui social, da considerare luoghi in cui valgono le stesse regole del confronto civile.

In relazione al Giorno del Ricordo, ha evidenziato la necessità di rafforzare nei giovani la consapevolezza degli eventi drammatici del Novecento e dei valori di libertà, pace e uguaglianza, attraverso iniziative come i viaggi della memoria e del ricordo ed eventi educativi, ricordando di aver firmato una proposta di legge, con Cifarelli e Marrese, finalizzata a valorizzare le giornate dedicate alla Memoria, al Ricordo, alla cultura, alla cooperazione e al dialogo tra i popoli del Mediterraneo.

Subito dopo, è intervenuto il consigliere Napoli (FdI), che a nome della maggioranza ha sottolineato come il Giorno del Ricordo: “non sia una semplice ricorrenza, ma una pagina di dolore”, richiamando il ricordo delle vittime e di chi ha dovuto lasciare la propria terra.

Ha auspicato che la Basilicata non si limiti a ricordare, ma si impegni a educare con rigore e linguaggio istituzionale, perché “se rimane cerimonia rischia di passare, se educa, invece, resta”.

Il consigliere Fanelli (Lega) ha quindi annunciato la volontà di sottoscrivere la mozione anche a nome del capogruppo della Lega Tataranno, esprimendo anch’egli solidarietà all’assessore Pepe per gli attacchi a lui rivolti.

La consigliera Araneo (M5S) ha poi osservato che prima di approvare atti che potrebbero incidere sull’autonomia delle scuole, occorre avviare una riflessione approfondita, proprio per evitare che la memoria possa diventare terreno di scontro ideologico se non affrontata correttamente.

Ha aggiunto che ogni proposta che intenda entrare nei programmi scolastici richiede attenzione e un percorso di ascolto, ribadendo che le scuole devono restare spazi indipendenti dai partiti.

Il consigliere Chiorazzo (BCC) ha espresso solidarietà all’assessore Pepe, evidenziando l’esigenza di una risposta politica unitaria contro le parole di odio, ricordando che le Foibe rappresentano una pagina di dolore per ogni italiano, senza distinzioni di appartenenza politica.

Dopo l’iscrizione all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare della mozione del consigliere Napoli, l’Aula ha osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime delle foibe.

Napoli ha poi presentato una mozione sulla sicurezza, chiedendone l’iscrizione per la prossima seduta. Pepe, intervenendo, ha ringraziato per la solidarietà ricevuta, precisando che “le scritte non gli cambieranno la vita privata né quella pubblica. Nulla cambia”, ed ha sottolineato l’esigenza di riflettere sempre sul linguaggio utilizzato nei confronti dell’avversario politico.

L’attività ispettiva è iniziata con le interrogazioni su infrastrutture, agricoltura e ambiente, alle quali hanno risposto l’assessore Pepe, l’assessore Cicala e l’assessore Mongiello.

In particolare, tra queste, Marrese ha illustrato un’interrogazione relativa al tratto Bernalda-Metaponto della strada statale 407, mentre Verri ha trattato lo stato dell’arte dei lavori sulla SS407 Basentana, con particolare riferimento al territorio di Pisticci.

Cifarelli ha presentato le interrogazioni riguardanti le criticità dell’Alsia; in risposta, Cicala ha precisato che si tratta di interrogazioni datate e che le problematiche segnalate sono state superate, sebbene Cifarelli abbia espresso insoddisfazione per le giustificazioni fornite. Lacorazza ha dopo illustrato un’interrogazione sulle “Aree estrattive e settore agricolo”, sottolineando come la vicenda estrattiva in Val d’Agri continui a influire sulle attività agricole locali, richiedendo maggiore attenzione alla qualità delle produzioni provenienti dal territorio. Anche in questo caso, la risposta è stata fornita dall’assessore Cicala.

Infine, Marrese ha presentato, l’interrogazione firmata con Cifarelli e Lacorazza sulla “Gestione della crisi idrica e danni da calamità naturale”, alla quale ha risposto ancora l’assessore Cicala.

A seguire anche le interrogazioni a firma Marrese, Lacorazza e Cifarelli, illustrate da Marrese e Cifarelli in aula, rivolte all’assessore Pepe sullo smottamento lungo la strada statale 7, nel tratto Matera Sud, e sempre per la SS 7 la situazione degli interventi sul tratto Matera-Ferrandina.

Poi ancora Cifarelli con l’interrogazione sulla nuova linea autobus per i lavoratori che da Matera si recano presso l’ospedale “F. Perinei” di Altamura.

L’assessore Pepe ha riconosciuto che si tratta di un’esigenza reale, alla quale occorre dare riscontro nel più breve tempo possibile, pur evidenziando che il tratto non è attualmente inserito nel contratto di servizio e che permangono carenze di risorse finanziarie.

Ha tuttavia assicurato che l’attenzione su questa necessità è alta. Cifarelli si è dichiarato soddisfatto della risposta, esprimendo fiducia nella possibilità di ulteriori approfondimenti e di una soluzione positiva.