Basilicata: ”Servono almeno 500000 assunzioni nella pubblica amministrazione”. I dettagli

Oggi a Potenza si è riunito il Consiglio generale della Cisl Fp Basilicata alla presenza del leader nazionale Maurizio Petriccioli per fare il punto della situazione nei comparti del lavoro pubblico in vista dei futuri rinnovi contrattuali e a poche settimane dal rinnovo delle Rsu.

A margine dell’incontro Petriccioli ha dichiarato che:

“Abbiamo la necessità di rinnovare in profondità i servizi pubblici e di allinearli alle esigenze dei cittadini.

Per realizzare questo dobbiamo puntare su due leve: nuove assunzioni e valorizzazione delle carriere.

Da vent’anni non si fanno più assunzioni e il personale è molto avanti negli anni: dobbiamo rimediare a tutto questo.

Servono almeno 500 mila assunzioni all’interno dei servizi degli enti locali, della sanità e delle funzioni centrali.”

Nel giro dei prossimi due mesi dobbiamo rinnovare il contratto delle funzioni locali e il contratto della sanità e all’interno di questi contratti vanno sviluppate le carriere.

Rivedere i salari e sviluppare le carriere è il centro della nostra azione in questi rinnovi contrattuali.”

Anche il Segretario Regionale Pino Bollettino si è espresso al riguardo dicendo che:

“Nella pubblica amministrazione è assolutamente necessario che ci siano nuove assunzioni perché con quota 100 e i pensionamenti gli uffici si sono svuotati, allo stesso tempo dobbiamo pensare alle tante professionalità interne che sono da considerare e valorizzare”.

In questo particolare frangente storico c’è anche la necessità di potenziare la capacità amministrativa per cogliere a pieno le opportunità legate al PNRR.

E’ questo infatti l’aspetto sottolineato dal Segretario Generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo:

“In questo momento, proprio perché la pubblica amministrazione avrà un ruolo centrale per quanto concerne la definizione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza, la pubblica amministrazione ha necessità di forti investimenti sia per introdurre nuove figure sia per dare alle professionalità esistenti il giusto rinascimento.

Su questo punto stiamo premendo con insistenza sul governo affinché stanzi le risorse necessarie“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)