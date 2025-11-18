Basilicata, Posticchia Sabelli trionfa ai World Cheese Award 2025: la Burrata premiata tra i migliori formaggi al mondo!

Un’ondata di emozioni, orgoglio e riconoscimenti internazionali travolge la Basilicata grazie a Masseria Posticchia Sabelli di Lavello, autentica ambasciatrice dell’agroalimentare italiano, che in questo 2025 ha firmato un’impresa straordinaria.

Nell’ambito degli International Cheese & Dairy Awards 2025, ha issato il suo caciocavallo fino al vertice assoluto mondiale, fregiandosi del prestigioso Gold Award, mentre ha portato la sua burrata nella leggenda con l’ambitissimo Premio Super Gold al World Cheese Award 2025: un trionfo che suggella la vocazione di questa terra e la sapienza di chi la lavora da decenni.

Il Gold Award al caciocavallo rappresenta la consacrazione di una storia di qualità, di filiera corta e di rispetto per la natura.

Questo formaggio, simbolo della tradizione lucana, incarna lo spirito, il profumo e il carattere della Masseria Posticchia Sabelli: ogni fetta racconta la passione e l’artigianalità che hanno conquistato le giurie internazionali.​​

La grande novità di appena pochi giorni fa è il Super Gold, ottenuto dalla burrata.

Un riconoscimento che fa brillare la Basilicata ai vertici dell’agroalimentare mondiale.

Cremosa, fresca, lavorata secondo metodi antichi e rigorosamente con latte locale, la burrata Posticchia Sabelli è stata riconosciuta la migliore in assoluto, confermando il valore della tradizione che si rinnova.

Come afferma il dott. Raffaele Di Ciommo, Socio responsabile produzione e vendite del Caseificio:

“Il prestigioso World Cheese Awards si è tenuto presso la Neue Festhalle di Berna, in Svizzera, lo scorso 13 Novembre.

Presente una giuria di circa 265 esperti che ha valutato diversi formaggi, pervenuti in maniera anonima, provenienti da 46 Paesi e suddivisi nelle diverse categorie.

La nostra burrata concorreva ovviamente nella categoria “burrate”, ottenendo un punteggio di eccellenza: 34 su 35.

Questo ci ha permesso di ottenere il Premio Super Gold di Miglior Burrata al Mondo!

La nostra burrata è fresca, prodotta quotidianamente e senza utilizzo di conservanti.

Non è industriale, ma artigianale”.

Una filiera trasparente, etica, fatta di mani sapienti e di un dialogo costante con la natura, capace di generare formaggi premiati, rispettosi del territorio e apprezzati in tutto il mondo.

Gustare la produzione Posticchia significa abbracciare i valori più veri della tradizione casearia italiana e portare a casa, nel vero senso della parola, un pezzo di eccellenza mondiale.