“Basilicata per oltre un mese senza treni: scelta che penalizza notevolmente cittadini e turisti”! La denuncia

“Sono tantissimi i cittadini lucani che per raggiungere la loro regione si vedono costretti ad interrompere il viaggio a Salerno e, spesso, i turisti scelgono di non venire più in Basilicata per la mancanza dei collegamenti ferroviari”.

Così denuncia Gianni Leggieri, Consigliere regionale, che poi spiega la situazione:

“Da diverse settimane, infatti, la rete ferroviaria lucana funziona in modo molto ridotto e questa situazione, se tutto andrà bene, si protrarrà fino agli inizi del mese di settembre.

La Basilicata resterà per oltre un mese senza treni con una interruzione totale per lavori di manutenzione delle tre linee ferroviarie principali che collegano la città di Potenza con le diverse città pugliesi e campane, compresa anche la linea ad alta velocità che collega Potenza a Roma che dovrebbe ripartire addirittura il 1° ottobre.

E tutto questo senza alcuna programmazione dei lavori sia da parte della Regione che da RfI.

Una scelta politica ed aziendale che penalizza notevolmente gli utenti.

Per compensare la mancanza di treni sono stati attivati dei bus sostitutivi, che, spesso, non rispettano i tempi di arrivo dei treni.

A questo proposito una cittadina lucana riferisce che dopo aver preso il treno alta velocità da Torino delle ore 7:00 ed essere arrivata a Salerno alle ore 14:00, appura che il bus sostitutivo c’è, ma parte alle ore 15:30.

Un’ora e mezza dopo il suo arrivo a Salerno!

Una Basilicata sempre più isolata.

Non scelte non proprio brillanti per la nostra Regione e così i turisti che arrivano sono costretti a viaggi faticosi”.a

