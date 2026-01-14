ULTIME NEWS

Basilicata, nominato il nuovo Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Ecco di chi si tratta

14 Gennaio 2026

“La scelta di affidare nuovamente la guida del gruppo consiliare a Michele Casino nasce da una valutazione condivisa e responsabile, compiuta nell’interesse dell’azione politica di Forza Italia e in relazione alla fase politica attuale.

A Michele Casino, figura di comprovata esperienza politica e istituzionale, vanno la mia stima e la mia piena fiducia”.

È quanto dichiara il Consigliere regionale Aliandro che aggiunge:

“Continuerò a garantire il massimo impegno nel mio ruolo di Consigliere Segretario del Consiglio regionale, incarico che mi consente di partecipare attivamente ai lavori degli Uffici di Presidenza e dell’Aula, contribuendo in modo diretto al buon funzionamento dell’istituzione”.

Il Consigliere regionale esprime inoltre soddisfazione per il lavoro svolto nel periodo alla guida del gruppo consiliare:

“Forza Italia continuerà a lavorare con determinazione, coesione e senso di responsabilità per il bene della comunità lucana e per il rafforzamento del nostro progetto politico.

A Michele Casino rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, certo che la sua guida saprà affrontare con autorevolezza, competenza e pragmatismo le sfide che ci attendono”.