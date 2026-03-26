Basilicata, interventi assistiti con gli animali nei percorsi terapeutici e riabilitativi: la proposta

“Oggi in IV Commissione consiliare si è discusso del Piano Sanitario Regionale 2026-2030.

Particolare attenzione è stata riservata al ruolo degli interventi assistiti con gli animali (IAA) nei percorsi terapeutici e riabilitativi, soprattutto in ambiti quali la disabilità, la salute mentale, l’assistenza agli anziani e il supporto ai minori.

È emersa una convergenza sull’importanza di definire linee guida regionali chiare, che garantiscano qualità, sicurezza e uniformità nell’erogazione dei servizi”.

È quanto afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, che aggiunge:

“Nel corso dell’incontro è intervenuto il Direttore del Dipartimento di prevenzione sanità e benessere animale SBA dell’Asp Basilicata, Vito Bochicchio, il quale ha condiviso la proposta sulla Pet Therapy, con l’obiettivo di promuovere un approccio integrato alle cure con gli animali al fine di migliorare il benessere psicofisico dei pazienti.

L’integrazione della Pet therapy rappresenta un passo importante verso una sanità più umana e attenta ai bisogni complessivi della persona.

Per questo è necessario rafforzare la collaborazione tra strutture sanitarie, enti del terzo settore e realtà specializzate, favorendo la diffusione di buone pratiche già sperimentate con risultati positivi in diversi contesti.

La Commissione ha condiviso anche l’opportunità di proseguire il percorso di approfondimento, attraverso audizioni mirate, al fine di giungere ad una proposta concreta da inserire nel prossimo aggiornamento del Piano Sanitario Regionale.

Infine ugualmente sulla proposta di riforma del 118 che sta seguendo il suo iter nel Parlamentino, con il coinvolgimento del Terzo settore, come da Pdl da me sottoscritta insieme ad altri colleghi Consiglieri, i rappresentanti degli ordini dei Medici hanno espresso condivisione nella direzione di fornire mezzi adeguati e un numero sufficiente di autisti per il miglioramento del servizio”.