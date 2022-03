Basilicata, incendio vegetazione! Baracche coinvolte. Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Lauria, in data odierna alle ore 12:15 circa, sono intervenuti per incendio vegetazione in c.da Asprina a Rivello.

I VV.F. giunti sul posto, oltre a spegnere la vegetazione, hanno trovato delle baracche adibite a ricoveri animali coinvolti dalle fiamme al momento vuoti.

L’opera di spegnimento è servita a contenere l’incendio impedendo che le stesse potessero raggiungere alcune abitazioni presenti in prossimità.

Sono intervenuti due automezzi, una autopompa ed un fuoristrada con cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri Forestali.

Queste alcune foto.

