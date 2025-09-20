Basilicata: il cuore autentico della nostra regione dentro un grande progetto nazionale. Il concorso e i premi in palio

La Basilicata partecipa alla grande iniziativa nazionale “Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola”, promossa dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dall’ANCI, che domenica 21 settembre 2025 vedrà l’Italia intera riunita attorno alle proprie tavole per celebrare la cucina come patrimonio immateriale UNESCO.

In questo contesto, ANCI Basilicata lancia il concorso fotografico “Scatta la domenica: il pranzo che unisce la Basilicata”, un invito a raccontare con una foto o un breve video la propria domenica a tavola, con la famiglia, gli amici e la comunità.

L’iniziativa sarà attiva dal 21 settembre al 5 ottobre 2025 e metterà in palio premi legati alla tradizione gastronomica lucana, tra cui una cena per due in un ristorante tipico, un cesto di prodotti locali e un libro di cucina lucana.

Ha dichiarato Gerardo Larocca, presidente di ANCI Basilicata:

“Con questo concorso vogliamo trasformare il pranzo della domenica in una festa condivisa online, celebrando non solo i sapori ma anche i valori di identità e comunità che ci contraddistinguono.

La tavola è il luogo in cui si rafforza il senso di appartenenza e si tramandano le tradizioni: partecipare a questa iniziativa significa valorizzare il cuore autentico della nostra regione dentro un grande progetto nazionale”.

Il concorso è aperto a tutti i lucani, grandi e piccoli, che potranno partecipare condividendo il proprio scatto o video su Instagram o Facebook con l’hashtag #DomenicaLucana e taggando @ancibasilicata, accompagnando il contenuto con una breve didascalia.

Perché la domenica è ancora più bella se la si racconta: scatta la tua #DomenicaLucana!

Di seguito la locandina con i dettagli.