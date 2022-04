Basilicata, Cup: non solo potenziamento dei call center ma anche nuovi strumenti innovativi per prenotare! L’annuncio

Fa sapere la Regione Basilicata:

“A seguito di numerosi incontri avuti per fare il punto sulle iniziative messe in atto dalla Regione e dalle Aziende sanitarie per ridurre le liste d’attesa delle prestazioni sanitarie e completare l’ammodernamento del CUP, nell’ottica del miglioramento dell’erogazione dei servizi del Centro Unico di Prenotazione e dell’adeguamento alle disposizioni ministeriali (Decreto 20 Agosto 2019), che prevedeva l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie entro e non oltre il 31/03/2022, è stata recentemente istituita una piattaforma online dedicata alla prenotazione delle prestazioni sanitarie sull’intero territorio regionale, raggiungibile dal seguente link: https://prenota.sanita.basilicata.it/main/home.

La piattaforma è in corso di progressivo aggiornamento ed espansione; pertanto, settimanalmente verranno integrate tutte le prestazioni ad oggi non disponibili, che restano comunque prenotabili tramite call center unico regionale al numero 800.814.814 o recandosi presso uno degli sportelli Cup presenti nelle Aziende Sanitarie/Ospedali.

Sarà inoltre, disponibile l’applicazione per smartphone che oltre al servizio di prenotazione garantirà svariate agevolazioni all’utenza nell’ottica di offrire un servizio rapido ed efficiente”.

Afferma l’Assessore Fanelli:

“Lavorare sulla riduzione delle liste di attesa, gestire e monitorare il complesso adeguamento dei sistemi di accesso alle strutture sanitarie, è stata una priorità che mi sono posto dal primo momento del mio insediamento gli incontri settimanali con i direttori delle Aziende Sanitarie e gli Ospedali di riferimento, ci hanno permesso di indirizzare le nostre attenzioni verso il potenziamento dei call center, delle attività laboratoriali e verso la creazione di strumenti digitali volti allo smaltimento delle liste di attesa e al graduale recupero della piena ed efficiente attività dei flussi di prenotazione.

L’intento è quello di dare un nuovo impulso all’intero sistema sanitario affinché siano a disposizione dell’utenza tutti gli strumenti necessari atti a garantire ulteriori benefici all’intero territorio.

Sicuramente tanto c’è ancora da fare e da migliorare, ma l’impegno da parte mia, della Regione e dei direttori delle Aziende Sanitarie regionali continuerà ad essere focalizzato sul costante incremento dei servizi e sul soddisfacimento dell’utenza”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)