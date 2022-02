Basilicata: auto in fiamme! Coinvolti anche rete gas e impianto elettrico. Le foto

Doppio intervento la scorsa notte per i Vigili del fuoco del Comando di Potenza.

Il personale in servizio presso la sede distaccata di Palazzo San Gervasio, in data odierna, è intervenuto alle ore 00.20 circa in via Valle Scita a Palazzo San Gervasio per l’incendio di una autovettura marca Peugeot tipo 307, all’arrivo del personale intervenuto l’auto era già stata spenta grazie all’intervento di alcuni residenti, i VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo risultato parzialmente danneggiato nella parte anteriore.

Poche ore dopo alle 2.20 circa, i VV.F. sono intervenuti in via Zara, dove hanno trovato due autovetture in fiamme: una Nissan Qashqai ed una Ford Focus, i VV.F. hanno provveduto allo spegnimento dell’autovettura e alla messa in sicurezza dell’area.

A causa dell’incendio è risultata danneggiata la facciata del fabbricato coinvolgendo anche la rete gas e l’impianto elettrico esterno.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto Carabinieri, Enel e Italgas.

Queste alcune foto.

