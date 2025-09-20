Avviso importante! A Matera chiusa questa scuola, i dettagli

L’Amministrazione Comunale di Matera rende noto che la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli” di via Parini/via Lazazzera resterà chiusa nella sola giornata di lunedì 22 settembre 2025.
La decisione è stata presa per consentire i lavori di ripristino del percorso di accesso all’ingresso centrale dell’edificio scolastico.
Tali interventi potrebbero comportare situazioni di rischio e non garantire la piena sicurezza della popolazione scolastica.
La chiusura si rende quindi necessaria per tutelare l’incolumità degli studenti, del personale e della cittadinanza.