Arrivano i bonus d’autunno: ecco quali sono e come ottenerli

Dalla casa alle auto elettriche, fino allo psicologo, la scuola e gli affitti.

Tra bonus e sussidi, sono diversi gli aiuti rivolti alle famiglie italiane meno abbienti, già attivi o in dirittura d’arrivo, che potranno essere richiesti in questo autunno.

Un “tesoretto”, come fa sapere today, da oltre 2 miliardi di euro, contando tutti i bonus, a cui possono accedere le famiglie, prestando sempre attenzione ai requisiti e alle condizioni necessarie per ottenerli. Vediamo nel dettaglio quali sono questi sussidi e a chi sono rivolti.

Bonus psicologo fino a 1.500 euro

Una delle grandi novità è il bonus psicologo, operativo da lunedì 15 settembre 2025 e finalizzato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia e a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di ansia, stress, depressione, fragilità psicologica. Gli importi del bonus variano in base alla fascia reddituale:

fino a 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro;

1.000 euro per chi è nella fascia tra 15 e 30mila euro;

500 euro per chi ha un Isee tra 30 e 50mila euro.

Il contributo massimo copre sedute da 50 euro l’una, con erogazione diretta al professionista. I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 9,5 milioni di euro.

Lo “sconto” per gli elettrodomestici

Per le famiglie è attivo il cosiddetto bonus elettrodomestici, il contributo volto a incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro. Il bonus può essere utilizzato soltanto per alcune tipologie di elettrodomestici che dovranno essere realizzati in Europa e rispettare determinati requisiti energetici:

lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;

forni di classe energetica A o superiore;

cappe da cucina di classe B o superiore;

lavastoviglie di classe C o superiore;

asciugabiancheria di classe C o superiore;

frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;

piani cottura.

I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 50 milioni di euro.

Il bonus asilo nido

Le famiglie con figli piccoli possono invece richiedere il sussidio per sostenere le spese per la frequenza dei propri figli presso asili nido pubblici o privati e micronidi è previsto un bonus di valore variabile, a seconda del reddito e della data di nascita dei bambini. I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 937,8 milioni di euro, ma i vari importi variano in base a determinati requisiti. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 da 1.500 euro (Isee minorenni superiore a 40mila euro) a 3.000 euro (Isee fino a 25mila euro). Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2024 fino a 3.600 euro annui (Isee minorenni inferiore ai 40mila euro). I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 937,8 milioni di euro.

Il bonus sport fino a 300 euro

Per le famiglie è previsto anche un contributo per la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche, pari a 300 euro per figlio. È riservato ai nuclei con Isee minorenni fino a 15mila euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli.

Bonus auto elettrica

Il bonus auto elettrica è diretto a cittadini e microimprese che acquistano una auto elettrica rottamando una vecchia vettura. L’importo del bonus è di 11mila euro con Isee fino a 30mila euro, 9mila euro con Isee tra i 30 e i 40mila euro. Per le microimprese l’importo dell’incentivo coprirà fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo con un massimale di 20 mila euro. Per ottenere il bonus è necessario rispettare una serie di condizioni: rottamare un’auto con motore fino a Euro 5; acquistare una vettura elettrica con prezzo massimo fissato a 35mila euro Iva esclusa (42.700 euro Iva inclusa); risiedere in un’area urbana funzionale individuata dall’Istat. I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 597,3 milioni di euro.

La carta Dedicata a te da 500 euro

Dal 10 settembre sono a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari della carta ‘Dedicata a te‘ 2025, un contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro annui. A differenza degli altri anni non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono altri sussidi quali assegno di inclusione; reddito di cittadinanza; carta acquisti; naspi, dis-coll, indennità di mobilità; cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione. I fondi stanziati per il 2025 ammontano a 500 milioni.

Il bonus affitti per gli studenti

Concludiamo con il bonus affitti rivolto agli studenti fuori sede e lontani da casa. Il sussidio è rivolto chi ha un Isee sotto i 20mila euro e non riceve altri contributi pubblici. Per beneficiare dell’incentivo, l’ateneo dove è iscritto lo studente non deve avere residenze universitarie, e servirà dimostrare di essere in regola con gli esami. L’importo massimo previsto del bonus è di 279,21 euro.