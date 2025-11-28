Alsia: “Nuove assunzioni opportunità per rilanciare l’ente e per la crescita dell’agricoltura lucana”. I dettagli

Il segretario generale della Cisl Fp Pino Bollettino esprime soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta regionale del Piano triennale del personale 2025-2027 per l’Alsia definendolo «un passo decisivo e strategico».

Secondo il sindacalista:

«questo risultato rappresenta un segnale concreto e importante e dimostra la volontà di rilanciare seriamente l’Agenzia, dotandola di nuovo personale e rafforzando le competenze tecniche necessarie per rispondere efficacemente alle sfide attuali dell’agricoltura.

È fondamentale che l’Alsia torni alla massima operatività grazie all’innesto di nuove energie e con una rinnovata motivazione, valorizzando anche il personale interno tramite percorsi di riqualificazione professionale.

Tale decisione consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia: la presenza di nuove leve e l’ammodernamento dell’organico, infatti, non solo miglioreranno i servizi per gli agricoltori, ma rappresentano anche una tutela e un investimento sul lavoro e sulle professionalità, nella direzione di un’agricoltura più moderna, sostenibile e capace di rispondere con concretezza ai bisogni del territorio.

L’auspicio è che si facciano rapidamente i concorsi per trasformare questa occasione in un rilancio reale e duraturo: restiamo pronti a collaborare e a verificare insieme la concreta attuazione del Piano, affinché gli impegni assunti si traducano in risultati tangibili sul campo, per le comunità, per l’agricoltura e per il mondo del lavoro».