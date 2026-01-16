All’IIS Bernalda la visita dell’Arcivescovo di Matera-Irsina: dagli studenti domande anche pungenti e sincere. Ecco com’è andata

Oggi l’IIS Bernalda ha vissuto un momento di grande intensità emotiva, valore umano e culturale con la visita dell’Arcivescovo di Matera-Irsina, Monsignor Benoni Ambarus.

Tutto nasce da un lavoro svolto in classe dalla professoressa Suor Grazia Morelli con la sua quinta: una riflessione sulla Chiesa che i ragazzi conoscono e sulla Chiesa che vorrebbero.

Da questo percorso è emersa con forza una sete profonda di autenticità, il desiderio di una Chiesa vissuta come il Vangelo la descrive, capace di andare oltre ciò che spesso i giovani vedono o percepiscono.

Proprio da qui è nata l’idea di chiedere all’Arcivescovo un incontro diretto con loro.

Ne è scaturito un dialogo vero, aperto e senza filtri.

Gli studenti hanno posto domande anche pungenti, sincere, tipiche della loro età e del loro modo di guardare il mondo e la Chiesa.

Monsignor Ambarus ha accolto ogni intervento con ascolto attento e grande disponibilità, offrendo spunti di riflessione fortemente legati all’attualità.

L’incontro è stato caratterizzato da una partecipazione intensa e consapevole, rivelandosi un’esperienza fruttuosa per la crescita intellettuale e morale di studenti e insegnanti, con auspicabili risvolti positivi anche sul piano sociale.

Dall’Istituto:

“Un grazie sentito a Monsignor Ambarus, alla professoressa Suor Grazia Morelli, alla professoressa Dora Radogna, al nostro Dirigente Scolastico, Giosuè Ferruzzi e, non ultimi, ai nostri ragazzi, che hanno dimostrato come il dialogo, quando è autentico, sincero e rispettoso, può davvero aprire orizzonti nuovi”.